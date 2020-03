L’appello. Coronavirus, il Comune di Firenze: «Non abbandonate gli animali»

«Cani e gatti non sono contagiosi, non li abbandonate. Anzi, in questo momento di difficoltà, sono ancora di più la miglior ‘cura’ per la solitudine». E’ l’appello lanciato l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Cecilia Del Re a tutela degli animali.

Segnalazioni per abbandoni o difficoltà A Firenze l’attività del parco degli animali di Ugnano non si ferma: il servizio va avanti grazie al personale dell’amministrazione comunale che si prende cura degli ospiti a quattro zampe, pur con la struttura chiusa al pubblico nel rispetto delle disposizioni governative per contenere il contagio da Coronavirus. «Chiediamo – ha concluso Del Re – a chiunque abbia notizia di animali abbandonati o di situazioni di difficoltà nella gestione degli amici a quattro zampe di fare una segnalazione telefonica al Parco degli animali». Il numero del canile per segnalazioni è lo 0557352018.