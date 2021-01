L’arte ai tempi della pandemia. Visite guidate on line per “portare” i capolavori direttamente a casa

Un calendario di visite guidate per scoprire l’arte di Firenze pur stando in casa: è quanto si propone nel settore delle guide turistiche autorizzate per ovviare alle restrizioni causate dalla pandemia in attesa della riapertura dei musei. «Le visite guidate, della durata di circa un’ora – spiega Stefania Zanieri, guida turistica autorizzata, che organizza tour da seguire da remoto su Google Meet – possono essere seguite da computer, smartphone o tablet pagando un ‘biglietto’ da 6 euro».

I primi 2 eventi Quindi, «per giovedì 21 gennaio è in programma un tour nella mitologia raccontata attraverso le opere d’arte di Firenze: da Botticelli che narra la storia di Pallade e del Centauro, a Piero di Cosimo che racconta le vicende di Perseo e Medusa, da Michelangelo che ci fa conoscere Bacco, fino al Giambologna da cui imparare tutte le caratteristiche di Mercurio». Il 28 gennaio sarà poi la volta degli Uffizi e delle sue collezioni in grado di raccontare la storia dell’arte italiana, dal Medioevo fino al ‘600: tra i capolavori illustrati dalla visita, ci sono le opere di Giotto, Masaccio, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio.