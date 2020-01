Lavoratori preoccupati. Mobilità per 43 alla Colorobbia Italia in due stabilimenti fiorentini

La Colorobbia Italia, azienda che produce colori e smalti per il settore ceramico, ha annunciato l’avvio della procedura di mobilità per 30 lavoratori nello stabilimento di Vinci (Firenze) e 13 in quello di Montelupo Fiorentino (Firenze). Ad annunciarlo Sergio Luschi, sindacalista della Filctem Cgil Empolese Valdelsa che segue la vertenza.

Mercoledì l’incontro «Mercoledì è in programma un incontro tra sindacato, rsu e i sindaci dei due Comuni – spiega – in cui la rappresentanza dei lavoratori esprimerà le proprie preoccupazioni. In casi avvenuti negli anni passati si è ricorso agli ammortizzatori sociali e ai pensionamenti, cosa che oggi invece non sarà possibile ed è motivo di preoccupazione». L’azienda, fa sapere il sindacato, ha inoltrato una comunicazione ufficiale nella giornata di oggi. I due stabilimenti annoverano un totale di 200 dipendenti circa.