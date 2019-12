Libernauta ventesima edizione. Da venerdì via al concorso in 40 biblioteche fiorentine

Mettere i giovani adulti a confronto con i linguaggi e le problematiche del tempo, stimolandoli a leggere, scrivere, discutere di opere che non trovano spazio nella programmazione curricolare. Ponendosi questo primario obiettivo 20 anni fa nasceva Libernauta. Oggi il concorso per giovani lettori, la cui XX edizione prende il via venerdì 20 dicembre in oltre 40 biblioteche della Città Metropolitana di Firenze, è una delle più importanti iniziative in Italia dedicate alla promozione della lettura in ambito adolescenziale.Ben 30 le scuole secondarie di secondo grado coinvolte e oltre 40 le biblioteche della Città Metropolitana che partecipano attivamente al progetto. Anche se c’è ancora molta strada da fare i numeri sono confortanti: dal 2000 ad oggi hanno preso parte al concorso di Libernauta più di 15 mila ragazzi tra i 14 ai 19 anni.

Gli assessori Funaro e Sacchi: «Progetto per la promozione della lettura» «Un progetto di grande interesse per la promozione della lettura – hanno detto gli assessori Sara Funaro e Tommaso Sacchi – soprattutto per il lavoro che svolge all’interno delle scuole. Promuovere e portare la consapevolezza che leggere sia un’azione fondamentale nel percorso formativo è un dovere di noi amministratori. Quest’anno Libernauta arriva alla ventesima edizione, una tappa importante che porta novità sia in città che nell’area metropolitana con progetti innovativi che tendono sempre di più a dare stimoli per i nostri ragazzi. Viva Liberanauta e tutte quelle iniziative che ci permettono di dire anche ai giovani che leggere è importante».

Partecipare è semplicissimo A partire dal 20 dicembre è sufficiente collegarsi al sito www.libernauta.org, una volta effettuata l’iscrizione al concorso i ragazzi possono recarsi in una delle biblioteche dell’Area Sdiaf e scegliere uno dei 15 testi di recente pubblicazione, selezionati da un apposito comitato scientifico nonché particolarmente indicati per questa fascia d’età (14/19 anni). Per essere ammessi al concorso è necessario leggere almeno 3 libri tra quelli proposti e quindi farne una recensione direttamente via web. Gli elaborati scritti dovranno pervenire entro il 20 maggio 2020.

“I magnifici 15” di questa edizione sono: “Ragazzi dell’estate” di Cristina Brambilla (Rizzoli), “Cose più grandi di noi” di Giorgio Scianna (Einaudi), “Santa Muerte” di Marcus Sedgwick (Pelledoca), “L’età dei sogni” di Annelise Heurtier (Gallucci), il Premio Andersen 2019 “A sud dell’Alameda” di Lola Larra e Vicente Reinamontes (Edicola), “L’ambasciatore delle foreste” di Paolo Ciampi (Arkadia), “Dalla terra alla luna” di Rocco Cantore (Rubbettino), “Ladies football club” di Stefano Massini (Mondadori), “La principessa sposa” di William Goldman (Marcos y Marcos), “storiemigranti” di Sio, Nicola Bernardi (Feltrinelli), “Dolci traumi” di Gianmarco Tricarico (Miraggi Edizioni), “Kentuki” di Samanta Schweblin (Sur), “L’ultima notte della nostra vita” di Adam Silvera (Hot Spot), “Il gioco della paura” di Maren Stoffels (Pelledoca), “Gli squali” di Giacomo Mazzariol (Einaudi).

I premi in palio Il concorso mette in palio molti premi (come e-readers, buoni-acquisto utilizzabili in librerie, abbonamenti a teatri, biglietti per concerti e spettacoli, abbonamenti per palestre e piscine) per gli autori delle recensioni giudicate più autentiche e significative. Ogni partecipante che scrive almeno 3 recensioni riceve un premio e un attestato. Il comitato scientifico conferma la presenza di Paola Zannoner (fra le ideatrici storiche del progetto e vincitrice del Premio Strega Ragazzi 2018 con il romanzo “L’ultimo faro”) e di Matteo Biagi (insegnante e coordinatore -nonché “inventore”- del blog “Qualcuno con cui correre”). A loro si aggiunge, per questa XX edizione, un altro prestigioso membro: lo scrittore e giornalista Fabio Geda.

La sinergia con Wimbledon Si rinnova anche per quest’anno la sinergia con l’associazione culturale Wimbledon, che organizza il festival “La città dei lettori” e con cui Libernauta progetterà alcuni incontri che vedranno la partecipazione di autori provenienti da entrambe le realtà; come nella passata edizione, Wimbledon metterà a disposizione alcuni dei premi per i lettori del concorso. Tra le riconferme anche Fumofonico, un collettivo di giovanissimi artisti che mirano a praticare e diffondere la poesia attraverso l’organizzazione di eventi e Poetry slam, e Lucca Crea, società organizzatrice del Lucca comics&games, importante partner di Libernauta che metterà in palio alcuni ingressi per LC&G 2020.