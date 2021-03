Libertà per Patrick. Dal Consiglio comunale di Firenze sì unanime a cittadinanza onoraria per Zaki

Sì unanime dal Consiglio comunale di Firenze per conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto da oltre un anno perché accusato di propaganda sovversiva.

Si sostiene anche la richiesta di cittadinanza onoraria italiana. L’atto è stato proposto da Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri di Sinistra Progetto Comune: «Il Consiglio comunale di Firenze – hanno detto – si conferma attento alla solidarietà e alla tutela dei diritti umani. La politica non può essere subalterna ai grandi interessi economici. Le istituzioni continuino ad agire per ottenere la libertà per Zaki. Una lotta necessaria, come quella per la verità e la giustizia per Giulio Regeni, che il nostro gruppo porta avanti anche in tutti i quartieri. Ringraziamo – hanno concluso – tutte le forze consiliari per aver permesso di procedere in questa direzione, adesso la Giunta dia una risposta altrettanto tempestiva».