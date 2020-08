Un senzatetto 40enne è stato accoltellato la notte scorsa nel corso di una lite nei pressi del parcheggio scambiatore di Villa Costanza a Scandicci (Firenze). L’aggressore, un clochard italiano di 49 anni, è stato identificato e denunciato dai carabinieri.

Non è in pericolo di vita La vittima, tunisino, raggiunto da diversi fendenti, è stato trasportato all’ospedale di Careggi e sottoposto a intervento chirurgico. Secondo quanto appreso, non sarebbe in imminente pericolo di vita.