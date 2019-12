Lo sfregio. Aiuola da poco inaugurata e già danneggiata. I cittadini al sindaco: «Chi pagherà?»

Un’aiuola da poca inaugurata per migliorare il decoro dell’abitato di San Rocco a Pilli, nel comune di Sovicille (Siena), già sfregiata. Da qualche vandalo? In un certo senso sì. Ma anche da chi non ha rispettato il divieto di transito esistente proprio in prossimità dell’aiuola. La denuncia (dapprima sui social da un cittadino e poi in una nota) arriva dal Comitato Civico San Rocco a Pilli che in una lettera aperta al sindaco Giuseppe Gugliotti scrive: «Secondo la testimonianza di chi era presente, a causare il danno è stato il passaggio di un grosso camion articolato per il centro del paese: le telecamere di videosorveglianza installate anche in prossimità della rotonda delle scuole dovrebbero confermare -o meno- il resoconto e aver ripreso quanto avvenuto».

«Chi pagherà?» «Chi pagherà per il ripristino, se mai verrà fatto, del muretto danneggiato» chiede il Comitato al primo cittadino. «Ci auguriamo che, grazie alle telecamere e alla segnalazione dei cittadini il danno venga addebitato -insieme alla sanzione per violazione dell’ordinanza che istituisce il divieto di transito ai mezzi pesanti- al responsabile. Speranza vana? Come al solito avviene in questo Paese, nessuno pagherà? O, meglio, a pagare saremo noi, tutti noi cittadini che, con le nostre tasse, abbiamo finanziato l’opera, poi danneggiata?» conclude la nota.