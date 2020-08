Lotta allo spaccio a scuola. Siena, firmato un protocollo tra Comune e Prefettura

Il Ministero dell’Interno ha stanziato 30.900 euro per finanziare un progetto proposto dal Comune di Siena per potenziare le iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e in tal senso è stato firmato un Protocollo d’intesa ‘Scuole Sicure 2020-2021’ dal Prefetto Maria Forte e dal sindaco di Siena Luigi De Mossi.

Il progetto «L’apertura del nuovo anno scolastico ci impone di non farci trovare impreparati, anche sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti – ha detto il prefetto Forte – Con queste risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno contiamo di offrire un ulteriore contributo a sostegno dell’impegno quotidiano delle istituzioni che combattono la piaga della diffusione della droga fra i giovani». «Oltre al rafforzamento del quadro delle unità operative della polizia destinate ai controlli quotidianamente visibili da parte dei cittadini e con programmi di comunicazione, informazione e prevenzione – ha sottolineato il sindaco De Mossi – questo è un altro passo importante per avere scuole sempre più sicure. Le ragazze ed i ragazzi sono il nostro futuro ed anche da loro deve ripartire la nostra città». Il progetto curato dal Comune di Siena prevede l’acquisto di strumentazioni per rilevare il consumo di stupefacenti, la realizzazione di attività informativa all’interno delle scuole e di campagne pubblicitarie sul tema ed il potenziamento dei servizi straordinari di controllo da parte della polizia municipale.