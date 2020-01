Mai più paura dell’ago. Donato all’ospedale uno speciale dispositivo per ‘facilitare’ le iniezioni ai bambini

Basta paura di aghi e prelievi di sangue. Per i piccoli pazienti dell’ospedale di Siena c’è una piacevole novità: particolare apparecchio comprato dalla onlus di Siena Associazione toscana contro le leucemie e i tumori del bambino e donato al dipartimento della donna e dei bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese diretto dal professor Mario Messina.

Le vibrazioni per distrarre i piccoli Si tratta, spiega una nota, «di un dispositivo che, applicando delle vibrazioni nella zona in cui si vuole effettuare il prelievo, permette di non far sentire il pizzico dell’ago ai bambini». Per Atl Siena onlus si tratta, prosegue la nota, «dell’ennesimo gesto di generosità a sostegno del benessere e della cura dei piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte, oltre che un valido strumento per aiutare il lavoro dei professionisti dell’ospedale».