Alcune foto che testimoniano la presenza di mascherine e guanti monouso abbandonati in strada è stata postata dal sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro sulla propria pagina facebook.

Non è Covid A commento dell’immagine il primo cittadino del Comune versiliese ha scritto: «Questo non è il Covid-19, questa è solo maleducazione, sciatteria, cattiveria, menefreghismo. Cerchiamo di voler bene a noi stessi, ma anche al territorio dove viviamo. Non vi vergognate?».