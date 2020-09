Malore fatale. Sub muore nelle acque dell’Isola d’Elba

Un sub di 75 anni è morto, probabilmente per annegamento, spiegano dal 118, dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua vicino alla punta di Buzzancone all’isola d’Elba nel comune di Capoliveri (Livorno).

Vani tentativi di rianimazione L’uomo è stato recuperato e trasportato a bordo di un’imbarcazione fino a Porto Azzurro, mentre è partito l’allarme alla guardia costiera e al 118 che nel frattempo aveva attivato anche l’elisoccorso Pegaso e un’ambulanza con medico che lo attendeva in banchina. Il sub purtroppo è arrivato in porto con un arresto cardiaco prolungato ed è deceduto nonostante tutti i tentativi di rianimazione.