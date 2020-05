Maltempo in arrivo. Codice giallo per pioggia e temporali su centro e sud della Toscana

Codice giallo per pioggia e temporali anche forti sul centro e sud della Toscana a partire dalle 18 di oggi, lunedì 18 maggio per tutta la giornata di domani, martedì, fino alla mezzanotte. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della protezione civile in conseguenza di una perturbazione in formazione sul Tirreno che persisterà fino a domani, martedì.

Le previsioni Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì, fino alle prime ore di domani, martedì, saranno possibili rovesci e locali temporali, più probabili sul sud della regione e sull’Arcipelago. In mattinata di domani, martedì, attenuazione dei fenomeni, mentre dal pomeriggio sono nuovamente attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone centro meridionali e orientali della regione. Potranno essere possibili colpi di vento e grandinate in concomitanza dei temporali.