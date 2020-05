Io manifesto. Livorno tappezzata, museo a cielo aperto. Lenzi: “Abbiamo bisogno di attacchi d’arte”

Nelle notti scorse sono apparsi sugli spazi pubblici per le affissioni in piazza della Vittoria, a Livorno, numerosi manifesti non autorizzati. Dipinti, disegni, collage raffiguranti personaggi livornesi come Modigliani e Piero Ciampi, foto di uomini e bambiniche indossano mascherine stravaganti, più da sommozzatori o anti-gas che da prevenzione Covid-19, e tanti altri soggetti originali e diversissimi tra loro.

Slogan dell’operazione, “Io Manifesto”, riportato su tutte le opere. “Come Amministrazione comunale non possiamo che condannare l’affissione abusiva – commenta l’assessore alla Cultura Simone Lenzi – ma allo stesso tempo non possiamo che esprimere il massimo apprezzamento per quella che del tutto a sorpresa, si è trasformata in una mostra d’arte a cielo aperto, gratuita e fruibile liberamente da tutti. Una mostra strepitosa, oltretutto, che colora Livorno in un momento nel quale le manifestazioni culturali e spettacolari sono state tutte sospese a causa dell’emergenza sanitaria. E che ha reso belli gli spazi pubblicitari rimasti vuoti in questi mesi tanto pesanti per tutti”.

“Per questo invito l’autore o gli autori a contattarci – conclude Lenzi – per studiare insieme forme di collaborazione. La città ha bisogno di “attacchi di arte” come questo”.