Massimo Guasconi nuovo presidente di Unioncamere Toscana

Massimo Guasconi è il nuovo presidente di Unioncamere Toscana. Presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Guasconi è stato eletto a Firenze all’unanimità durante il Consiglio dell’ente.

“Assumo questo incarico in un momento estremamente complesso per il nostro sistema economico – ha detto Guasconi – Come Sistema camerale continueremo a sostenere le migliaia di imprenditrici ed imprenditori toscani che, con coraggio e tenacia, stanno affrontando le rilevanti difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Covid 19. Nei prossimi mesi vorrei concentrare l’azione dell’Unione su alcuni obbiettivi di immediata operatività: lo sviluppo del sistema a rete degli osservatori economici regionali che hanno un ruolo strategico per comprendere l’evoluzione economica della nostra regione, un impegno straordinario sul versante dell’internazionalizzazione delle imprese per recuperare il più possibile quanto perso nei mesi della pandemia ed il rafforzamento delle attività di comunicazione dei progetti di sistema e delle attività promozionali camerali , anche attraverso i network informativi già esistenti in ambito regionale.”

Laurea in Giurisprudenza, 60 anni, Guasconi ha unito, all’impegno imprenditoriale un’intensa attività nell’ambito delle Organizzazioni di rappresentanza datoriali. Ha ricoperto vari incarichi in CNA Siena fino a diventarne nel 2001 presidente, carica che ha mantenuto fino al 2009. Membro del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo di Accredia dal 2012. Presidente della Camera di Commercio di Siena dal 2009 al 2018.