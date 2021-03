«È agli occhi di tutti l’importanza di approfondire questo caso per ristabilire e ricostruire la verità e le eventuali responsabilità dietro alla tragica morte, su cui troppi errori sono stati commessi in fase di indagini».

Così il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, che ha proposto l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps trovato morto il 6 marzo 2013.

«Oggi è approdato nell’Aula della Camera il testo a mia firma della proposta di una commissione d’inchiesta – spiega – Sarà fatto un lavoro scrupoloso e corale affinché questa commissione d’inchiesta raggiunga il suo obbiettivo, ovvero fare luce su molti elementi che ancora sono oscuri» conclude.

Galantino (FdI): «Una Commissione che è chiamata a fare luce su una delle pagine più buie della nostra Repubblica»

«A distanza di 8 anni dalla scomparsa di David Rossi, grazie alla perseveranza del collega Rizzetto e di Fratelli d’Italia, questa Commissione d’inchiesta è stata finalmente calendarizzata – aggiunge Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia -. Una Commissione che è chiamata a fare luce su una delle pagine più buie della nostra Repubblica ricostruendo in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena e le eventuali responsabilità di terzi. Se in questi anni di indagini ci sono stati degli errori, anche gravi, è giusto che sia verificato, per dare quelle risposte che la famiglia attende da anni».