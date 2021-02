Nel cuore della Toscana. Una app per far conoscere le frazioni di Castelfranco di Sotto

Si chiama “Nel cuore della Toscana” ed è la nuova app scaricabile da pochi giorni, che racconta il territorio delle frazioni di Castelfranco di Sotto. Un canale in più per promuovere le potenzialità di una zona dall’enorme valore paesaggistico, naturale, storico e non solo.

La nuova applicazione, collegata al sito web www.nelcuoredellatoscana.com, valorizzerà tutte le attività economiche e le associazioni presenti sul territorio delle Frazioni di Castelfranco di Sotto che desiderano essere coinvolte, diffonderà informazioni sugli eventi, sui servizi a disposizione, sull’offerta museale e culturale. È inoltre uno strumento facile e veloce per veicolare il turismo green: un nuovo modo per far conoscere la Via Francigena, le Cerbaie e tutta la sentieristica che sarà geolocalizzata e mappata.

L’applicazione è scaricabile, in modo totalmente gratuito, su tutti i dispositivi iOS ed Android.

Focus sulle frazioni

“Nel Cuore della Toscana” ha come principale obiettivo quello di presentare le frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno nel suo insieme, un territorio che si trova all’interno dei confini comunali di Castelfranco di Sotto e nel cuore geografico della Toscana: tra le provincie di Pisa, Lucca, Firenze e Pistoia.

La App e il sito web “Nel Cuore della Toscana” nascono all’interno di un progetto più ampio denominato “Vivere le Cerbaie di Castelfranco di Sotto”, realizzato grazie ad un’opportunità offerta dalla Regione Toscana attraverso il bando “CCN Imprese 2019”. Un progetto del valore totale di 21.000 euro, finanziato dalla Regione Toscana per il 50% (pari a 10.500 euro) e per la restante parte: dall’associazione Centro Commerciale Naturale delle Frazioni, con il sostegno economico della Fondazione Madonna del Soccorso Onlus (attività associata al CCN delle Frazioni) per 7.825 euro, e dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto per 2.675 euro.

Attraverso questo progetto sono state realizzati altri interventi, tra i quali la cartellonistica all’interno del parco animali “Cresciamo Insieme” (nei pressi della Chiesa di Orentano, di fronte alla RSA) alcuni eventi per la valorizzazione della sentieristica del territorio ed infine le vetrofanie per le attività associate al Centro Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco di Sotto.

Per le attività economiche e le associazioni che voglio essere coinvolte, basta inviare una email all’indirizzo ccndellefrazioni@gmail.com. L’unico requisito è quello territoriale: ovvero che l’attività o l’associazione operi all’interno dei confini delle Frazioni di Castelfranco di Sotto (anche se ha sede legale fuori dai confini comunali).

Oltre alla divulgazione di informazioni utili, insieme alla App sarà attivata una sorta di Fidelity Card: un sistema, più innovativo di una semplice carta, che darà vantaggi economici a tutti coloro che faranno acquisti di beni e/o servizi sul territorio presso le attività economiche che aderiranno.