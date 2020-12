Nessuno tocchi il treno. Contro la soppressione della tratta Cecina-Saline, confronto online e una petizione

di Marco Buselli

“Nessuno tocchi il treno”. Questo il monito dell’iniziativa contro la soppressione del treno sulla tratta Cecina-Saline di Volterra, che in un primo tempo da realizzare in presenza, poi fermata dalle disposizioni anti Covid, promossa come evento online da SOS Volterra e dalla Pro loco Saline di Volterra. Sabato 12 dicembre, alle 21.15, si svolgerà quindi la diretta Facebook, dalle pagine delle due associazioni, che vedrà la partecipazione attiva da parte di professori delle Università di Siena, Firenze e Pisa. A coordinare la parte scientifica, il docente Stefano Maggi, che assieme ad Alberto Chiodi, presidente di SOS Volterra ed Enrico Grilli, presidente della Pro loco, condurrà la serata.

La petizione online Un’occasione per rilanciare la petizione online, che ha superato quota cinquecento e punta a mille firme ma soprattutto per centrare l’attenzione sulle buone pratiche che altrove hanno permesso alle ferrovie locali di rappresentare un’opportunità e non un “ramo secco” di cui ci si vuole disfare.