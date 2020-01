Per non dimenticare. Shoah, altre 6 pietre inciampo per ricordare le vittime

Sono sei le nuove pietre d’inciampo, o stolpersteine, installate a Livorno per ricordare la deportazione dei livornesi di religione ebraica durante il nazi-fascismo.

Corteo silenzioso Nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della memoria domani, alle 18, è previsto un corteo silenzioso che raggiungerà le sei pietre d’inciampo collocate quest’anno, che si sommano a quelle installate, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, a partire dal 2012, per un totale di 17 stolpersteine. Le nuove pietre, spiega una nota, sono state poste in via del Mare, in omaggio a Piera Galletti e Lia Genazzani, in via Strozzi 9 per ricordare Rosa Adut, Abramo, Selma e Mario Moisè Levi.