Non si ferma all’alt. Carabiniere spara e colpisce pneumatico, arrestato conducente

Un colpo di pistola è stato esploso questa mattina da un Carabiniere impegnato nel controllo di un’auto a Firenze, in piazza Adua nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

Forata una gomma, scatta l’arresto Secondo quanto appreso, il conducente della vettura ha ignorato l’alt dei militari ed è ripartito rischiando di investire i Carabinieri. Uno dei militari ha sparato un colpo in direzione di una delle ruote anteriori dell’auto, forando lo pneumatico. L’uomo è riuscito comunque ad allontanarsi ma a causa della gomma a terra poco dopo si è dovuto fermare ed è stato bloccato dai carabinieri. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Al momento non avrebbe saputo fornire una giustificazione per il suo comportamento.