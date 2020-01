Nuove date. Isola-carcere di Gorgona, disponibili altri 125 posti per visitarla

Per visitare l’isola-carcere di Gorgona (Livorno) sono disponibili altre date vista la grande richiesta. E’ quanto annuncia il Parco nazionale Arcipelago Toscano. Esaurite in pochi giorni le 20 giornate prenotabili dal 9 gennaio scorso, sono ora disponibili 125 nuovi posti da prenotare online il 2020 per il 26 aprile, il 2 maggio, il 9 maggio, il 16 maggio e il 30 maggio. Per chi volesse visitarla è necessario prenotare direttamente online sul sito: https://prenotazioni.islepark.it/gorgona/

Le regole da rispettare L’Isola, spiega una nota, è sede di un carcere attivo per questo è necessario rispettare alcune regole in più per disposizioni dettate da motivi di sicurezza, le visite guidate infatti devono essere autorizzate dall’amministrazione penitenziaria in accordo con l’Ente Parco secondo un calendario concordato. E’ possibile effettuare la prenotazione fino a una settimana prima della data dell’escursione, per poter procedere all’invio dei nominativi alla direzione penitenziaria. E’ obbligatorio seguire tutte le indicazioni della guida e non è possibile muoversi individualmente. Durante la visita non è consentito l’uso di apparecchi fotografici e di telefoni cellulari e la balneazione è vietata. La visita consiste in un’escursione trekking con accompagnamento di guida lungo il percorso autorizzato.