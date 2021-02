Nuove minacce. Lettera con lametta contro dipendente comunale, è la quarta

Un’altra lettera anonima, la quarta, contenente minacce e una lama di un trincetto è stata recapitata al Comune di Pistoia. E’ la quarta, dopo quelle indirizzate al sindaco Alessandro Tomasi e a due dipendenti dell’ente.

La lettera è stata consegnata ieri ma aperta solo stamani e ha per destinatario un dipendente dell’ufficio tecnico dell’area urbanistica. Il contenuto è analogo a quello delle precedenti e il fatto è stato subito denunciato alla Polizia che con la Scientifica ha preso in consegna il materiale per le analisi necessarie all’indagine avviata su questi fatti.

«Sono molto dispiaciuto – afferma il sindaco Tomasi – perché, un conto è quando queste minacce arrivano alla mia persona, altra cosa è quando vengono coinvolti dei dipendenti del Comune».