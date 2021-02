Nuove tecnologie della Vita. Nasce il Polo tecnico professionale guidato dalla Fondazione ITS

La Fondazione ITS VITA di Siena capofila del nuovo Polo tecnico professionale (PTP) per le nuove tecnologie della vita, istituito dalla Regione Toscana.

L’istituto di alta formazione senese si candida a guidare la filiera della sanità toscana, forte del ruolo di riferimento, costruito in questi anni, nel mondo della formazione tecnico-specialistica nel campo delle scienze della vita e dell’information technology. Un importante riconoscimento che rafforza la rete regionale dei poli tecnico professionali in Toscana che oggi può contare su 8 aree di filiera, dalla meccanica all’energia, dalla moda alla nautica fino al turismo, all’agribusiness e alla sanità, per un totale di 25 PTP che costituiscono un sistema integrato tra mondo del lavoro, dell’istruzione e della formazione, all’interno di un determinato settore produttivo. Modalità organizzative di condivisione delle risorse pubbliche e private rese disponibili attraverso accordi di rete formalizzati tra scuole, imprese, agenzie formative, fondazioni ITS, enti locali, università e centri di ricerca.

Assessora regionale all’istruzione Nardini: «Valorizzare l’attività realizzata in ottica di filiera, trasversale e verticale»

«Con il riconoscimento dei nuovi Poli Tecnico Professionali, si completa l’offerta formativa nelle filiere produttive toscane che vedono la presenza di una Fondazione ITS – afferma l’assessora regionale all’istruzione e formazione professionale Alessandra Nardini – Il principale punto di forza di tali reti è la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti per definire curvature e percorsi didattico-formativi che avvicinano le competenze delle ragazze e dei ragazzi in uscita dal sistema scolastico alla domanda di professionalità, rendendole immediatamente spendibili in azienda. Con la presenza di una fondazione ITS negli accordi di rete, che in questo caso è anche la capofila, vogliamo valorizzare l’attività realizzata in ottica di filiera, trasversale e verticale, integrando sempre più le attività formative, manifatturiere, di servizi e di istruzione, con l’obiettivo di far crescere l’intero sistema produttivo-formativo»”

Chiellini (Dir. Fondazione VITA): «Un hub che integra e rafforza l’investimento della Regione nel settore delle scienze della vita»

«Siamo molto orgogliosi di essere stati investiti da Regione Toscana del ruolo di soggetto capofila del nuovo Polo Tecnico professionale – spiega Stefano Chiellini, direttore di Fondazione VITA – ITS Nuove tecnologie per la vita – Un hub che integra e rafforza l’investimento della Regione nel settore delle scienze della vita, riconosciuto come uno degli asset strategici del territorio. Da parte nostra continueremo a svolgere il ruolo di ponte tra il mondo della formazione e quello dell’impresa, per cercare di offrire agli studenti la conoscenza delle opportunità nel settore Life Sciences».