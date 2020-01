In odore di truffa. Beccati sull’A1 con 76 profumi falsi

La Polizia Stradale di Arezzo ha intercettato sull’A/1 due napoletani, 27enni ma già gravati da numerosi precedenti per falso, trovati in possesso di 76 flaconi di profumi contraffatti. E’ accaduto ieri vicino al casello di Arezzo, quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha fermato i due su di un’auto presa a noleggio e si sono insospettiti perché sul sedile posteriore c’erano dei trolley. I malviventi non potevano immaginare che proprio quell’equipaggio stava monitorando i veicoli in transito adibiti al trasporti di cibi e altre merci, nell’ambito di un’operazione disposta su input della Direzione delle Specialità della Polizia di Stato con il fine di contrastare i gruppi criminali che utilizzano le strade per realizzare i loro loschi traffici in danno della salute dei consumatori.

Materiale sequestrato Dalle valigie sono spuntate fuori tutte quelle confezioni delle più note e svariate griffe, riprodotte talmente bene da poter ingannare chiunque, ma non gli investigatori della Polstrada, a cui è bastato annusare il contenuto di alcuni flaconi per scoprire l’inghippo. Le bottigliette, che vendute a ignari acquirenti avrebbero potuto fruttare qualche migliaio di euro, sono state sequestrate dai poliziotti, che hanno pure sottratto ai malviventi l’auto da loro noleggiata. Tutti e due dovranno rispondere di ricettazione e possesso di oggetti con marchi falsi.