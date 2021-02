Omaggio alla memoria. Festambiente: «Troveremo il modo di ricordare Erriquez»

«Addolorati e affranti». Così in una nota Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, ricorda Enrico Greppi, anima della Bandabardò, scomparso domenica.

Il gruppo detiene il record di presenze alla kermesse estiva di Legambiente a Rispescia (Grosseto) che quest’anno troverà «il modo migliore per ricordare» l’artista, «con il linguaggio, i contenuti e le armonie che ci ha trasmesso per tanti anni. Non possiamo che dire grazie ad Erriquez – prosegue Gentili – per tutti i momenti belli passati insieme, la poesia, la voglia di lottare per la libertà. Un poeta e un grande lottatore sul fronte dei diritti e delle vertenze politiche, impegnato in difesa dei più deboli, per la legalità e l’ambiente. A maggio scorso abbiamo realizzato insieme una diretta nell’ambito del format ‘Casa Festambiente’, quando eravamo tutti costretti a restare a casa per fare fronte alla pandemia. Erriquez era stato molto felice e orgoglioso di partecipare e ci raccontò la sua difficoltà a non avere più il contatto con il pubblico attraverso i concerti e intonò anche alcune delle più famose canzoni del gruppo. Oggi ci sentiamo orfani. Erriquez ci mancherà molto, ma terremo sempre vivi nel nostro cuore i bei momenti passati insieme, tra buona musica e ideali di libertà, ambientalismo e pace».