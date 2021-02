Omaggio alle vittime della pandemia. A Quarrata nascerà “Il Giardino dell’Abbraccio”, il sindaco: «Testimonianza per le future generazioni»

«A Quarrata sorgerà il ‘Giardino dell’abbraccio’, dedicato a tutte le persone della città decedute a causa del Covid, ma anche a tutti noi, donne e uomini contemporanei, che hanno sofferto a causa della pandemia».

Ad annunciarlo il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, che ha presentato il progetto alla presenza di alcuni parenti delle vittime del Coronavirus.

Nel 2021 un abbraccio non è scontato

«Tra venti, trenta, cinquanta anni – afferma il sindaco – quando le persone passeranno da questo giardino, probabilmente si chiederanno perché nel 2021 la comunità di Quarrata sentì l’esigenza di dedicare un’area ad un gesto così semplice come l’abbraccio. Approfondendo capiranno che ai nostri tempi, quelli della pandemia da Covid, darsi un abbraccio non era così scontato».

Per Mazzanti, «l’abbraccio al quale dedicheremo questa area è in primo luogo quello che la comunità di Quarrata vuole dare idealmente a tutti coloro che, in questo anno di pandemia, sono deceduti per il Covid; è anche l’abbraccio che i parenti di queste persone molto spesso non hanno potuto dare ai propri cari nel momento dell’addio».

L’area scelta per la realizzazione del giardino sarà completamente riqualificata e vi saranno poste nuove piante e nuovi arredi: l’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformarla in un luogo di testimonianza e raccoglimento, ma anche di speranza e di rinascita.