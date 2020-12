Paniere solidale. A Natale sapori toscani in dono per sostenere l’Associazione Nazionale Tumori

Un paniere solidale di eccellenze toscane agroalimentari ed enogastronomiche per sostenere l’assistenza specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore. Torna, per la quarta edizione il paniere solidale dell’Ant, la fondazione dell’Associazione nazionale tumore. L’iniziativa, spiega una nota, gode del patrocinio della Regione, con il sostegno di ‘Vetrina Toscana’, il progetto con cui Regione e Unioncamere Toscana promuovono ristoranti, botteghe alimentari e produzioni di qualità che esprimono l’identità del territorio e, valorizzando la cultura enogastronomica agiscono anche come attrattore per il turismo. Partecipano all’iniziativa anche Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.

I prodotti Nel paniere si potranno scegliere vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanti altri prodotti ancora, messi gratuitamente a disposizione dalle aziende. Con una donazione minima di 20 euro sarà possibile portare a casa e regalare una borsa in juta con quattro prodotti e aiutare Ant. «Mai come in questi mesi – sottolinea Leonardo Marras, assessore a turismo e commercio della Regione Toscana – c’è bisogno di solidarietà intesa nella sua accezione più ampia. In quest’ottica l’iniziativa della Fondazione Ant assume ancora maggior valore e trovo giusto che la Regione la sostenga anche quest’anno attraverso il coinvolgimento di Vetrina Toscana».