Paura in mare. Naufraga a 2 miglia dal porto, salvato dalla Guardia Costiera

Un diportista in difficoltà, che si trovava a circa due miglia e mezzo da Porto Santo Stefano (Grosseto) quando la sua imbarcazione ha iniziato ad imbarcare acqua e si è poi rovesciata, è stato salvato dalla guardia costiera.

In buone condizioni L’uomo, un 60enne, è riuscito ad avvertire un amico che si è diretto nella zona del naufragio ma non riuscendo a individuarlo ha avvertito i soccorsi. Sul posto è intervenuta una motovedetta che dopo circa un’ora di ricerche ha recuperato, in buone condizioni di salute, il 60enne a circa un miglio dalla sua imbarcazione e lo ha affidato al personale sanitario.