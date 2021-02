Per i bambini di Volterra niente reperibilità pediatrica. Mamme infuriate: “Nessuna risposta”

di Marco Buselli

“I grandi assenti, ancora una volta sono loro. I bambini. Ad oggi non sono ancora arrivate risposte alle istanze di quattro associazioni volterrane, che hanno richiesto con forza l’attivazione della reperibilità pediatrica nei notturni e la realizzazione di un posto di osservazione breve pediatrica in Pronto soccorso”.

Lo fanno sapere con una nota le associazioni Mamme Alta Val di Cecina, Associazione Difendiamo l’Ospedale, Volterra Infanzia, SOS Volterra che a più riprese, nei mesi scorsi, si sono fatte carico di richiedere l’assistenza per i bambini del volterrano.

“Nemmeno presentando ufficialmente lo spostamento ed il nuovo faraonico accesso al Pronto Soccorso, si sono degnati di fare il minimo accenno ad un posto di osservazione breve, dedicato ai bambini – proseguono le mamme – Questo nonostante il Difensore Civico regionale sia stato chiarissimo e ci siano già più pronunciamenti ufficiali che danno ragione alla richiesta prodotta negli anni da SOS Volterra e su cui le mamme si sono sempre battute, riuscendo ad aggregare, con SOS, anche altre associazioni sulla tematica”.

“È per questo e per il mancato rispetto della promessa fatta sulla realizzazione di una terapia intensiva a Volterra – concludono – che chiederemo a breve un nuovo incontro al Presidente della Regione Toscana, sperando che questa sia la volta buona per ascoltare il territorio”.