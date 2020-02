Piano piccoli cantieri, in arrivo sulla provincia di Siena risorse per 2,3mln di euro per 35 Comuni

Per la Toscana in arrivo una nuova tranche di risorse con il piano piccoli cantieri dei Comuni italiani avviato lo scorso anno e rifinanziato con la Legge di Bilancio per il 2020: 20,8 milioni di euro secondo la ripartizione decisa dal Governo.

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile Alla provincia di Siena andranno 2mln370mila euro per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, tra le quali l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche per un totale di 35 Comuni coinvolti. «Le amministrazioni non si lascino scappare questa risorse – spiega Andrea Tanzini, presidente Ance Siena – risorse utili a riqualificare il territorio, strade, scuole, patrimonio pubblico. Magari anche piccoli interventi ma che posso rappresentare una piccola boccata di ossigeno per il comparto edile. L’Ance è disponibile a fornire tutto il supporto necessario ai Comuni per usufruire delle risorse assegnate». Il termine per l’assegnazione dei lavori è stato fissato al 15 settembre 2020, in caso contrario i contributi non assegnati verranno revocati e riassegnati.