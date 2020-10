A portata di click. AdF, la mappa degli interventi programmati approda on line

Comunicazione sempre più capillare sul sito www.fiora.it: è online la mappa interventi con i lavori programmati comune per comune, con indicate le possibili sospensioni del flusso idrico. L’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 55 comuni delle province di Grosseto e Siena punta a una comunicazione sempre più capillare: da oggi on line sul sito aziendale la mappa dove sono indicati, comune per comune, i prossimi lavori programmati dall’azienda, che potrebbero comportare temporanei stop al flusso idrico per i cittadini. L’obiettivo di AdF è far arrivare questo tipo di comunicazioni a tutti i 400mila abitanti serviti, utilizzando strumenti sempre più multiformi e adatti alle diverse tipologie di clienti, ognuna con le sue abitudini e preferenze per quanto riguarda mezzi e strumenti di comunicazione. Allo stesso tempo, AdF spinge sull’innovazione e sul digitale, per accompagnare i clienti verso il futuro, in direzione di una comunicazione sempre più digitale, interattiva e personalizzata. La consultazione della mappa interventi è semplice e veloce: su www.fiora.it si trova in evidenza il pulsante “Cerca lavori in corso”. Cliccandolo, si apre una schermata di ricerca in cui è sufficiente inserire negli appositi campi il comune e l’intervallo temporale desiderato per avere un quadro delle manutenzioni programmate da AdF, inclusi i dettagli su vie e località in cui potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua.

Monitoraggio costante «Per garantire sempre un servizio essenziale con efficienza, continuità e qualità è necessario non fermarsi mai – spiega Roberto Renai, presidente AdF – monitorando costantemente le nostre reti e i nostri impianti e intervenendo in modo puntale, soprattutto per prevenire eventuali guasti ed evitare le perdite. La mappa interventi è una soluzione innovativa per fotografare in qualsiasi momento il grande lavoro di AdF sul territorio, consentendo a tutti di sapere quando e dove sono previsti lavori in un’ottica di comunicazione efficace e massima trasparenza. Attenzione alle necessità della comunità e spinta verso l’innovazione: questi i due motori che hanno dato vita a questa nuova soluzione che si aggiunge ai canali già attivi. Stiamo infatti lavorando in questa direzione da tempo, mettendo in campo tutti gli strumenti di comunicazione a nostra disposizione, ben oltre quanto indicato dalla normativa di settore, tra cui chat dedicate con i Comuni, aggiornamento costante del sito, social network e la app Cittadino Informato di Anci Toscana». «La mappa interventi, dove è possibile consultare i lavori programmati, vogliamo considerarla un “traguardo di tappa – aggiunge Michela Ticciati, responsabile erogazione servizio idrico integrato –. Stiamo infatti lavorando per implementare in questo strumento anche le manutenzioni straordinarie, quelle cioè dovute a guasti improvvisi e quindi non pianificate in anticipo. Non solo: stiamo riflettendo su altre tipologie di canali di comunicazione, testando mezzi e metodologie diverse, avendo sempre come pilastro l’innovazione e soprattutto la nostra mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio. Per noi è fondamentale la capillarità dell’informazione, così da ridurre il più possibile gli eventuali disagi per i cittadini».

Tutti i canali di comunicazione L’implementazione della mappa interventi è l’occasione per AdF per riepilogare i diversi canali attraverso cui i cittadini possono informarsi sulle manutenzioni programmate: i media tradizionali (quotidiani, radio, tv, testate online) a cui l’azienda manda puntualmente in anticipo i comunicati stampa relativi agli interventi, la sezione “Lavori in corso” sul sito www.fiora.it, la pagina Facebook https://www.facebook.com/AcquedottoDelFioraSpa e la app Cittadino Informato di Anci Toscana, disponibile gratuitamente per iOS e Android. Tramite gli ultimi due canali, pagina Facebook e app Cittadino Informato, è inoltre possibile essere messi al corrente delle manutenzioni straordinarie, quelle cioè non pianificate, finalizzate a riparare urgentemente guasti sulla rete idrica.