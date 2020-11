Presepe pop. La Madonna ha il volto di Chiara Ferragni, Bagnoli (FdI): «Non è arte, è blasfemia»

La Madonna con il volto di Chiara Ferragni, la nota influencer. Una scelta, quella del Comune di Pontedera (Pisa) di rappresentare la natività, nell’ambito delle decorazioni natalizie, con un’opera d’arte pop che sta destando non poche polemiche.

Centrodestra all’attacco Il centrodestra con Fdi ha attaccato la giunta di centrosinistra bollando l’iniziativa come «autentica blasfemia». Le decorazioni della città sono state realizzate sotto la regia dell’architetto Alberto Bartalini, mentre il presepe è dell’artista Jacopo Pischedda. La nota influencer non sa neppure di essere protagonista di questa polemica.

L’artista: «E’ simbolo dei nostri tempi» «Le ho inviato un messaggio – racconta Pischedda – ma non mi ha risposto e ho comunque deciso di andare avanti con il mio progetto. Ho scelto il suo volto per raffigurare la Madonna perché Chiara Ferragni è un simbolo dei nostri tempi e molto seguita dai giovani. Non volevo offendere nessuno».

Bagnoli (Fdi): «Non è arte, è blasfemia» Il sindaco Matteo Franconi per ora si tiene lontano dalle polemiche e non commenta. Anche il preposto del Duomo preferisce non alimentare i commenti negativi: «Qualcuno forse conosce il volto della Vergine? E’ già positivo esporre il presepe sul balcone di un palazzo civile». Ma il consigliere comunale di Fdi, Matteo Bagnoli, attacca: «Considerando il luogo istituzionale dove si trova l’installazione credo sia un gesto veramente grave e offensivo nei confronti di tutti i fedeli. Basta fare scherno della religione cristiana. Per ‘scherzetti’ del genere fatti su altre fedi persone hanno perso la vita. Questa non è arte, è blasfemia».