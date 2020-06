Il primo giorno. Poesia ai tempi del lockdown, un concorso per musicare i versi di Cristicchi

Un concorso pensato per tutti i giovani musicisti under 25 a cui partecipare gratuitamente componendo una melodia, anche solo semplicemente cantata a cappella o suonata con uno strumento, che sia di accompagnamento alla poesia ‘Il primo giorno del mondo nuovo’, scritta da Simone Cristicchi in tempo di lockdown. E’ l’iniziativa lanciata da Oida Orchestra Instabile di Arezzo insieme a Cristicchi, intitolata ‘Il primo giorno’.

Le iscrizioni potranno essere presentate fino al 30 giugno. Chi vince, spiega una nota, vedrà eseguito il proprio brano, arrangiato professionalmente per orchestra sinfonica, in occasione di un grande concerto con Cristicchi che Oida organizzerà ad Arezzo nel 2021. Il testo poetico scritto da Cristicchi è comparso per la prima volta nel video-blog della Fraternità di Romena in Casentino (Arezzo) con la quale il cantautore romano ha stabilito una profonda collaborazione. La poesia parla di speranza e racconta un futuro immaginato alla fine dell’emergenza sanitaria che ha stravolto abitudini e regole mettendo il mondo intero a dura prova. Il concorso vuole essere un messaggio positivo e uno stimolo verso un pensiero di speranza, diretto a tutti, ma pensato in particolare per le generazioni più giovani e la loro creatività.