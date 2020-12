“Pronto, sono il teatro!”. Storie al telefono per grandi e piccoli per far rivivere racconti, favole e pupazzi

I teatri sono chiusi, ma non sono vuoti, perché dentro ci sono tantissime storie, emozioni, artisti, luci, costumi, pupazzi, cappelli, pennacchi e sogni. Fiabe, favole, racconti, tutti saltellanti appena dietro quella porta di legno.

Direttore artistico Kaemmerle: «Nostra voce dal vivo a casa vostra» «Nell’attesa di poter riaprire ed accogliervi ancora come si fa con i migliori amici – spiega il direttore artistico di Guascone Teatro, Andrea Kaemmerle – abbiamo pensato di portarvi la nostra voce dal vivo a casa vostra. Se avete voglia di ascoltare una bella storia ed avete 7 minuti da “Pronto, sono il teatro!” dedicare alla fantasia inviateci una mail o un messaggio, diteci solo quanti anni avete e quale è il vostro nome ed a che ora volete sentir squillare il vostro telefono».

Istruzioni per l’uso Martedì 22 dicembre per tutto il giorno è sufficiente inviare un e-mail a progetti.teatroverdigiuseppe@gmail.com specificando il nome del bambino o della bambina, l’età e l’ora in cui si preferisce essere chiamati. Per qualsiasi informazione si può telefonare al 328 0625881 o al 3203667354. Il progetto, realizzato in collaborazione con il comune di Casciana Terme Lari, è adatto a bambine e bambini di ogni epoca. La partecipazione è totalmente gratuita.