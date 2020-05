Pulizie di primavera. Al via ‘spolveratura’ del David, aspirapolvere a zaino per ridare luminosità al marmo

Al via la spolveratura del David custodito dalla Galleria dell’Accademia di Firenze. Ad annunciarlo è lo stesso museo, precisando che l’operazione viene svolta ogni due mesi.

Aspirapolvere a zaino Per farlo, viene montato un ponteggio mobile all’interno del ‘recinto’ di protezione e, con l’aiuto di un’aspirapolvere a zaino ideato per rimuovere la polvere e pennelli a setole morbide di diverse dimensioni, vengono eliminati tutti quei depositi incoerenti che si possono trovare sulla superficie del David. L’accumulo di depositi e polvere toglierebbe luminosità al marmo, ingrigendone la superficie, ma la delicata rimozione costante permette che questo non crei un problema conservativo. Inoltre, ogni volta che gli operatori salgono sui ponteggi, controllano anche lo stato di salute del David per verificare eventuali anomalie, variazioni. Tutto viene documentato e fotografato accuratamente, ogni centimetro di superficie studiato, scrutato e poi spolverato con pennello e aspirapolvere