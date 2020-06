Quale futuro. Engineering Siena chiude, trasferimento in vista per 160 lavoratori

Engineering Siena ufficializza la chiusura della sede di Siena e il trasferimento dei 160 lavoratori in quelle di Firenze e Arezzo. A darne notizia è Cgil Siena in una nota, definendolo «un fulmine a ciel sereno per una azienda che ha sempre generato utili e che ha chiuso anche il bilancio 2019 positivamente, che ci vede costretti a discutere la vertenza di delocalizzazione dal territorio senese». La lettera ufficiale ricevuta comunica che 160 lavoratori saranno trasferiti dal 1 Settembre con la possibilità di poter scegliere la sede di destinazione tra la sede di Firenze e Arezzo.

Maccari (Fim Cisl): «Azienda non nuova a simili comportamenti» «L’azienda non è nuova a certi comportamenti e con queste modalità – spiega Jacopo Maccari di Fim Cisl Siena Grosseto – che naturalmente contestiamo, già nel 2013 abbiamo assisto alla chiusura della sede di Perugia. Sarà importante costruire il percorso necessario con i lavoratori per gestire e discutere la già difficile vertenza».

Onori (Fiom Cgil): «Enormi problematiche e disagi ai lavoratori» «E’ una decisione che se verrà attuata creerà enormi problematiche e disagi ai lavoratori – aggiunge Massimo Onori di Fiom Cgil Siena – Credo sia necessario chiedere l’intervento delle istituzioni locali poiché siamo di fronte ad un nuovo tentativo di depotenziamento industriale territoriale». Il Sindacato informa che l’1 luglio si terrà unincontro urgente con l’azienda per discutere le sorti dei lavoratori.