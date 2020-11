Questione di incompatibilità. Padoan verso la presidenza Unicredit, non è più un deputato della Camera

Pier Carlo Padoan è decaduto dalla carica di deputato per incompatibilità sopravvenuta dopo la sua nomina alla presidenza di Unicredit. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera Roberto Fico, che ha preso atto della nuova posizione dell’ex ministro ed ex parlamentare del Pd. Fico ha letto una lettera indirizzatagli da Padoan in cui questi annunciava la sopravvenuta nomina a presidente di Unicredit, in una posizione di incompatibilità con la carica elettiva.

Elezione suppletiva Fico ha riferito che la Giunta per le elezioni ha esaminato la posizione di Padoan constatandone la sopraggiunta incompatibilità, di cui l’Aula ha preso atto, sancendo quindi la decadenza dallo scranno parlamentare di Padoan. Padoan è stato eletto nel collegio uninominale di Siena (Toscana 12), quindi si dovrà procedere ad una elezione suppletiva per sostituirlo