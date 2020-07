Questione di senso civico. Venditore ambulante nigeriano sventa il furto di un italiano

Un venditore ambulante di fazzoletti nigeriano sventa un furto bloccando un ladro e rimedia pure ferite, guaribili in una settimana: lo riceverà il questore di Arezzo per complimentarsi del gesto di alto senso civico. Il fatto è accaduto in un punto Obi. Il venditore, 40enne, è intervenuto notando lo strano comportamento di un 48enne italiano che aveva appena portato via alcuni prodotti per la piscina e utensili, poi risultati di un valore di 140 euro.

Due pugni in faccia Fuggendo il 48enne ha sferrato due pugni al venditore ma ha perduto la borsa con un cellulare: dal telefono gli investigatori sono risaliti immediatamente all’identità del ladro individuato nella sua abitazione di Castiglion Fiorentino (Arezzo), quindi lo hanno arrestato per rapina impropria. Il nigeriano, per i colpi ricevuti al volto durante la colluttazione, è stato giudicato guaribile in 8 giorni dal pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Ha avuto un trauma facciale e ferita al labbro. Questa sera alle 18 l’uomo sarà ricevuto dal Questore di Arezzo.