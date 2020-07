Raccolta firme e petizione. Stella (FI); «Uffici pubblici devono riaprire, servizi ai cittadini sono indispensabili»

Una raccolta firme per far riaprire gli uffici pubblici chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus. A lanciarla il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

«Controproducente obbligare i cittadini a fatiche estenuanti» «Gli uffici pubblici devono riaprire, riteniamo ingiusto e controproducente obbligare i cittadini a fatiche estenuanti per prendere un appuntamento, avere un documento o un semplice permesso – spiega in una nota Stella – . Ringraziamo i dipendenti pubblici che con passione e professionalità, in questi mesi difficili, hanno continuato a lavorare in smart working. Noi stiamo semplicemente sollevando un problema di servizi verso la cittadinanza, che chiediamo vengano risolti. Per questo da oggi avviamo una raccolta di firme e una petizione on line, per sollecitare la Pubblica amministrazionead affrontare questo problema»

«Non è più possibile andare avanti così» «Molti anziani non sanno usare gli strumenti telematici, e non si può non tenere conto di questo aspetto – sottolinea Stella -. Oggi sono andato al Parterre e una signora che gira con la bombola di ossigeno è stata rimandata a casa, era venuta con grande fatica fino a piazza della Libertà per rinnovare il permesso invalidi. La stessa cosa è successa a un signore venuto in bici da Signa, che ha trovato chiusi gli uffici Inps. Non è più possibile andare avanti così». Le firme possono essere raccolte via email all’indirizzo scrivi@marcostella.it, sul numero WhatsApp 3385713555 o sulla piattaforma www.change.org.