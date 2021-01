Radicali e Più Europa in piazza. Russia liberi Navalny e rispetti regole democratiche

“Il Governo intervenga con la massima urgenza insieme all’Unione Europea per chiedere la liberazione di Navalny e il rispetto delle più elementari regole democratiche”.

Sono queste le richieste al centro del sit-in manifestazione promossa dal Partito Radicale e Più Europa e in programma a Siena (piazza Duomo) in occasione della mobilitazione delle opposizioni al regime russo che si sono ridate appuntamento nelle piazze del paese per chiedere la liberazione del leader dell’opposizione.

Migliaia di manifestanti sono stati arrestati nei giorni scorsi nel corso di manifestazioni per la democrazia in molte città russe. Sit-in e manifestazioni sono previste in diverse città italiane ed europee, davanti alle sedi consolari russe tra sabato 30 e domenica 31 gennaio.

Il Governo italiano, l’Unione europea, il Consiglio d’Europa – fa sapere una nota – agiscano subito per chiedere con urgenza al Governo russo il rispetto delle regole democratiche, la scarcerazione immediata del leader russo dell’opposizione Navalny e dei manifestanti fermati e arrestati.