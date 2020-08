Raffica di furti. Ladri in azione in 8 garage, uno dei malviventi scoperto e arrestato

Raffica di furti la notte scorsa in un condominio di Sesto Fiorentino (Firenze), in piazza dei Macchiaioli. I ladri, uno dei quali è stato fermato e arrestato, hanno forzato i bandoni di otto garage, portando via diversi oggetti tra cui biciclette, una delle quali di ingente valore.

La scoperta Ad avvisare la Polizia è stato un condomino, che ha sorpreso all’opera uno dei ladri, mentre i complici si erano già dati alla fuga. Il malvivente, un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato in concorso. L’uomo, originario del Marocco, aveva con sé numerosi attrezzi da scasso, tra cui un flessibile.