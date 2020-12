ReallyFriend. Ecco il primo social al mondo per la beneficenza. E’ made in Pisa

Nasce a Pisa il primo social network al mondo gratuito di beneficenza: creerà un filo diretto tra enti no profit e donatori. E’ un progetto creato e realizzato dalla Linari Medical srl, società attiva nella teleriabilitazione neurovisiva, attraverso lo sviluppo di una app denominata “ReallyFriend”, e presentato nella sede pisana di Confesercenti Toscana Nord. «Abbiamo promosso presso le aziende del gruppo (Linari Engineering e iProd) – spiega l’ad Caterina Stimola – un progetto sociale che ha dato vita all’associazione Linari Medical onlus, capace di creare il primo social network di solidarietà per sostenere gli enti no-profit di tutto il mondo».

La piattaforma digitale è già gratuitamente scaricabile su App Store e Google Play e, prosegue Stimola, «ha come oggetto esclusivamente contenuti e attività di sostegno sociale, principalmente con raccolte fondi organizzate e certificate: su ReallyFriend non si chiede l’amicizia ma si diventa automaticamente amici di chi ha donato alla stessa campagna». Per gli enti no profit pubblicare le campagne su ReallyFriend è semplice: basta descrivere il progetto, la sua durata e l’obiettivo economico della raccolta. In tempo reale su ogni campagna saranno visualizzabili gli importi donati e un countdown per il raggiungimento dell’obiettivo, senza alcun costo di registrazione né per gli utenti né per l’ente beneficiario (che avrà sempre l’obbligo di documentare come sono stati impiegati i fondi raccolti): la donazione ha importo minimo di un euro.