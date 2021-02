Red carpet women. Su il sipario ma aporte chiuse, i teatri tornano a vivere nel senese

A Castelnuovo Berardenga e Rapolano Terme si torna a calcare i palcoscenici teatrali, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Martedì 23 febbraio al Teatro “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga e al “Teatro del Popolo” di Rapolano Terme si alzerà il sipario per la registrazione, a porte chiuse e in sicurezza, di due interviste ideate e condotte dall’attrice Katia Beni per il format tutto al femminile “Red carpet women…e il tappeto lo porta lei”. I due appuntamenti vedranno protagoniste le attrici teatrali Daniela Morozzi, a Castelnuovo Berardenga, e Anna Meacci, a Rapolano Terme, e saranno visibili on line nel mese di marzo sul canale YouTube Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e sui canali social dei due teatri.

Il nuovo format

“Red carpet women…e il tappeto lo porta lei” propone un format con quattro videointerviste al femminile condotte da Beni che vedono protagoniste, oltre a Daniela Morozzi e Anna Meacci, anche le attrici teatrali Maria Cassi e Beatrice Visibelli. Il progetto è curato dall’associazione culturale Start.Tip con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini – Nuove idee per un teatro a distanza”. L’obiettivo del format è quello di accendere i riflettori sulle fragilità e le disuguaglianze che la pandemia ha fatto emergere, anche in ambito artistico. Attraverso la comicità, la leggerezza e la nuova drammaturgia, Katia Beni punterà a promuovere il lavoro artistico delle quattro attrici in videointerviste che saranno dei veri e propri duetti dedicati ad argomenti diversi: dalle questioni di genere alla relazione col pubblico, grande assente nell’era del Covid-19. A ogni incontro Katia Beni porterà con sé uno zerbino rosso, il suo ‘red carpet’ personale, ma anche lo spazio metaforico e fisico in cui interagirà negli appuntamenti previsti.