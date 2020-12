Regalare parole è regalare futuro. A Pisa arriva il libro sospeso, volumi in dono per i bambini in difficoltà

Per ora sono quattro le librerie pisane che hanno aderito all’iniziativa natalizia della Caritas diocesana “Libro sospeso. Regalare parole è regalare futuro” per far trovare sotto l’albero dei bambini che vivono in famiglie con qualche difficoltà un libro da scartare e da leggere. Per le altre librerie cittadine è possibile aderire al progetto contattando la Caritas.

Don Morelli: «Dai giovani l’idea per l’iniziativa» «Non è solo farina del nostro sacco e siamo ben felici di esplicitarlo – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Emanuele Morelli – ma l’iniziativa è nata dall’incontro con alcuni giovani che ci hanno chiesto in che modo potevano donare qualcosa di utile ai tanti bambini che stiamo seguendo in questo complesso momento di emergenza sanitaria e sociale e di scuola in presenza a singhiozzo. E’ nata questa bellissima idea di cui siamo grati a chi l’ha avuta, alle librerie che già adesso hanno aderito e a quelle che lo faranno in futuro».

Libri per ragazzi In ciascuno dei negozi che partecipano c’è una cesta posta proprio sotto il manifesto che pubblicizza l’iniziativa, e i clienti che vogliono e ne hanno piacere possono acquistare un testo in più e lasciarlo. In vista del Natale gli operatori della Caritas raccoglieranno le donazioni e le consegneranno ai figli delle famiglie in difficoltà del territorio pisano. Il consiglio, spiegano, è di acquistare libri destinate a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.