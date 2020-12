Richiedenti asilo prendono in affitto Cas dove vivono, il sindaco: «Accoglienza in piccoli gruppi funziona»

Tre richiedenti asilo provenienti dalla Nigeria hanno preso in affitto l’appartamento nel quale erano stati inizialmente accolti dalla Misericordia di Certaldo (Firenze) in convenzione con la Prefettura. A renderlo noto è stato il Comune spiegando che la struttura, adibita a Centro di accoglienza Straordinaria, è di proprietà di un cittadino. I richiedenti asilo abitavano lì da oltre tre anni e adesso sono in grado di gestirsi in autonomia avendo ottenuto dei posti di lavoro nel settore delle pulizie e il permesso di soggiorno, dopo aver seguito attività di accoglienza e di apprendimento della lingua italiana.

Sindaco Cucini: «L’accoglienza funziona» «Questa storia – commenta il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini – dimostra come l’accoglienza in piccoli gruppi funziona ed è in grado sia di dare risposta all’emergenza umanitaria internazionale che di tutelare la qualità di vita e sicurezza del territorio».