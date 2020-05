Il ricordo. “Dai campi di battaglia allo Studio”, scienziati e docenti pisani commemorano la Battaglia di Curtatone e Montanara

“Dai campi di battaglia allo Studio: scienziati e docenti pisani a Curtatone”. Con questa conferenza online l’Università di Pisa celebra venerdì 29 maggio alle ore 10 il 172esimo anniversario della Battaglia di Curtatone e Montanara che vide protagonista il battaglione universitario composto da studenti e docenti dell’Ateneo pisano e di quello senese.

Celebrazioni virtuali Dopo la deposizione della corona davanti al monumento ai caduti nel cortile del Palazzo della Sapienza – che per motivi di sicurezza avverrà in forma ristretta – le celebrazioni di quella che è ancora oggi una delle tradizioni del più belle e vive dell’Ateneo pisano, spiega una nota, si apriranno ‘virtualmente’ al pubblico, che potrà seguirle in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ateneo e su YouTube. L’evento, spiega una nota, sarà introdotto da un video che ripercorre, attraverso la musica e le immagini, le commemorazioni degli anni più recenti a cui seguiranno l’introduzione del rettore Paolo Maria Mancarella, e i saluti istituzionali di Carlo Bottani, sindaco di Curtatone, di Francesco Paolo Tronca, commissario straordinario dell’Istituto per il Risorgimento Italiano, e di Christian Satto, del Coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali. Gianluca Gargini porterà il saluto dei goliardi pisani (Savot). Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno con una ‘maratona’ video resa possibile dalla sinergia tra l’Università di Pisa, la Domus Mazziniana, il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali e il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio. Grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni saranno liberamente accessibili video che normalmente sono proiettati solo all’interno delle strutture museali o realizzati per l’occasione.