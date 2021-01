Rischi di caduta dall’alto. Al Teatro dei Rinnovati la Scuola Edile forma tecnici della sicurezza

Un corso di formazione e addestramento per la prevenzione dei rischi derivanti dai lavori in quota e delle cadute dall’alto a cui hanno partecipato 26 tecnici, tra professionisti iscritti ad Ordini e Collegi Professionali e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Siena.

E’ quanto organizzato al Teatro dei Rinnovati, nel pieno rispetto delle normative anti Covid che consentono la realizzazione di corsi in materia di salute e sicurezza, dalla Scuola edile di Siena.

Il corso, condotto dai docenti Danilo G.M. De Filippo, Direzione Provinciale del lavoro di Siena e Andrea Macconi, Tuttosicurezza, ha permesso agli allievi di approfondire la tematica della sicurezza nei lavori svolti in quota, sia dal punto di vista normativo e legislativo che dal punto di vista pratico, illustrando le misure di carattere tecnico quali procedure, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, che rappresentano, purtroppo, circa 1/3 degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro.

Nuova metodologia formativa

Durante il corso i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare una nuova metodologia formativa che utilizza la realtà immersiva per simulare in maniera virtuale situazioni di rischio legate alla caduta dall’alto. I partecipanti hanno potuto calarsi in una realtà di cantiere potendo autovalutare il proprio comportamento rispetto ad una situazione percepita come reale e capire immediatamente come correggersi per essere più sicuri. Sbagliare a livello virtuale può aiutare a non farlo nella realtà, nella quale l’errore può avere gravi conseguenze. Questo nuovo sistema è stato ideato e progettato dalla Scuola Edile di Siena, in collaborazione con Santa Chiara Lab – il Centro dell’Università di Siena per le attività di Innovazione Interdisciplinare.

Presidente Marchettini: «Scuola Edile prosegue senza indugio nell’erogazione della formazione»

«La Scuola Edile – ha dichiarato il presidente Giannetto Marchettini – prosegue senza indugio nell’erogazione della formazione professionale e sulla sicurezza. Il Decreto Rilancio con il Superbonus permetterà anche nel nostro territorio l’attivazione di molti cantieri e la Scuola Edile è sempre più il punto di riferimento delle imprese edili della nostra provincia. E’ in corso, infatti, il progetto Formiamo al 110 %, un pacchetto di percorsi formativi incentrarti sull’acquisizione di competenze necessarie per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici e sulla sicurezza nei cantieri».

In un momento in cui il mondo dello spettacolo è stato paralizzato dall’incertezza del futuro il Teatro dei Rinnovati è tornato a riappropriarsi, anche se solo per un giorno, della propria funzione sociale divenendo nuovamente protagonista di un servizio pubblico inclusivo.

Il corso di formazione, organizzato con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siena e del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, si è tenuto all’interno di uno scenario inusuale messo a disposizione dal Comune di Siena, con il quale la Scuola collabora da molti anni.