Rissa in spiaggia. Otto giovani denunciati ed un ferito

Rissa a Marina di Carrara: otto i giovani denunciati e un ferito lieve, medicato sul posto da una ambulanza del 118: quattro i giorni di prognosi. L’episodio è avvenuto la scorsa notte, sul posto è poi intervenuta una volante della polizia di Carrara.

Tutto ha inizio dentro un locale Gli agenti hanno ricostruito che un gruppo di giovani, in preda ai fumi dell’alcool, dopo aver avuto una discussione verbale all’interno di un locale – già sanzionato dalla Polizia – si sarebbe spostato, per chiudere i conti, nella spiaggia vicina dove è poi scoppiata la rissa. I giovani denunciati per la rissa sono tutti maggiorenni.