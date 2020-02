Sabati in musica. Dal 7 marzo concerti e visite in ‘luoghi insoliti’ di Firenze

Ripartono dal 7 marzo visite guidate e concerti gratuiti nei palazzi storici della Regione Toscana, a Firenze. Con la rassegna ‘Sabati in musica, l’aria dei luoghi insoliti’, angoli poco noti della città, spiega un comunicato della Regione, anche quest’anno aprono le porte alla musica nei loro spazi pieni di arte e di storia. Tra questi, ambienti storici dell’ospedale di Santa Maria Nuova, Casa Siviero, Palazzo Strozzi Sacrati, Palazzo Cerretani, Palazzo del Pegaso.

Concerti di musica classica In cinque date fino al 21 novembre i visitatori potranno assistere a concerti di musica classica dal vivo e scoprire luoghi fiorentini poco conosciuti perché normalmente non sono accessibili al pubblico. Grazie a guide potranno conoscere curiosità, vicende storiche e politiche di cui questi luoghi sono stati per tanti secoli protagonisti. La rassegna viene organizzata dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. La formula prevede due orari di visite guidate dei palazzi, cui seguirà il concerto degli allievi della Scuola di musica di Fiesole.

Il calendario 7 marzo Palazzo del Pegaso (visite ore 9.30 e 10, concerto ore 11); 28 marzo Ospedale Santa Maria Nuova (visita ore 9.30, concerto ore 11); 26 settembre, Casa Rodolfo Siviero (visite ore 10 e 11, due brevi concerti ore 10.45 e 11.45); 24 ottobre Palazzo Cerretani (visite ore 9.30 e 10, concerto ore 11); 21 novembre Palazzo Strozzi Sacrati (visite ore 9.30 e 10, concerto ore 11). La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni, dal lunedì al venerdì, tel. 055-4385616 – email: luoghi.insoliti@regione.toscana.it.