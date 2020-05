San Gimignano città resiliente. Potenziati gli impianti elettrici, innovazione e sostenibilità per il territorio

San Gimignano è città resiliente grazie al “Progetto Resilienza” con cui E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta dotando molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più automatizzato e resistente: nell’ambito di questo piano di interventi, nel territorio comunale di San Gimignano sono stati effettuati importanti lavori di restyling e di potenziamento del sistema elettrico locale.

L’intervento Per quanto riguarda le dorsali elettriche di media tensione più estese, nell’ultimo periodo l’azienda elettrica ha effettuato investimenti per 490mila euro interrando 4,2 km di linee elettriche in località Cellole con benefici in termini di qualità del servizio, grazie alla posa di cavo sotterraneo di ultima generazione, e anche di sostenibilità ambientale grazie alla conseguente demolizione di 2,7 km di conduttori aerei e di 43 pali, nonché di una cabina a traliccio in località Santa Chiara e delle relative linee ad essa collegate per un totale di ulteriori 420 metri di cavi e 7 sostegni eliminati. Inoltre, per quanto concerne gli impianti della rete elettrica di bassa tensione nel centro storico di San Gimignano, i tecnici di E-Distribuzione hanno effettuato interventi importanti per soddisfare le richieste di aumento di potenza, garantendo sicurezza impiantistica e una distribuzione ottimale dei carichi elettrici. I lavori principali hanno interessato piazza della Cisterna e una parte di via San Matteo: particolare attenzione è stata posta anche all’assetto di rete e all’automatizzazione degli impianti, collegando ad anello cabine e circuiti in modo da ripristinare il servizio elettrico in tempi rapidi in caso di disservizio, grazie all’esecuzione di manovre in telecomando da remoto e sul posto.

Rimossi cavi da facciate edifici storici Grazie a questi interventi, inoltre, è stato possibile rimuovere i cavi su alcune facciate di edifici storici, contribuendo così al decoro urbano e alla valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico. Attualmente, sono in corso i lavori per la posa di una nuova linea di bassa tensione interrata, senza impatto ambientale, nelle vie Marconi e XX Settembre limitrofe a piazza Sant’Agostino. Al termine degli interventi, saranno effettuati tutti i ripristini di opere civili e la pavimentazione sarà completamente restaurata.

L’assessore Bartalini: «Migliore servizio per famiglie e meno invasività» Si tratta di lavori ed attività condivise con l’Amministrazione Comunale di San Gimignano che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione a partire dal Sindaco Andrea Marrucci e dai suoi collaboratori. Altre iniziative per il potenziamento e la manutenzione nel centro città e in altre aree all’interno del perimetro comunale sono in programma per il 2020, tempi e modalità di intervento saranno condivisi con la stessa Amministrazione comunale. «È doveroso ringraziare E-Distribuzione per gli interventi che ha messo in campo nella nostra Città e sul suo territorio. – dichiara l’assessore comunale ai Servizi a rete Gianni Bartalini – essi portano con sé un duplice effetto: da un lato migliorare per famiglie e imprese l’erogazione dell’energia elettrica puntando ad azzerare disservizi ed interruzioni che in passato si erano verificati, dall’altro ridimensionare progressivamente l’invasività delle linee aeree sia sul paesaggio rurale in territorio aperto, sia nel centro storico sulle facciate di palazzi e monumenti. Su quest’ultimo tema lavoreremo ancora in futuro, ma sono convinto che il clima positivo di collaborazione che si è instaurato nel tempo tra Comune ed E-Distribuzione, e che si consolida giorno dopo giorno, rappresenti un valido presupposto per i futuri risultati che insieme conseguiremo».