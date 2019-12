A San Quirico d’Orcia Capodanno in piazza con musica da discoteca

Fine anno in musica e poi tanti appuntamenti nei primi giorni del 2020 a San Quirico d’Orcia. Martedì 31 dicembre, per la notte di San Silvestro, la cittadina valdorciana saluta il 2019 con la musica da discoteca nella centralissima Piazza della Libertà. The Original Disco party a partire dalle 23 e fino alle 2 del 1 gennaio, per iniziare in musica ed allegria il 2020, a cura dell’Amministrazione comunale. Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 – ore 21, nell’androne di Palazzo Chigi – torna il Torneo di Panforte con la partecipazione delle associazioni e dei Quartieri sanquirichesi, per un appuntamento ormai tradizionale e sempre avvincente. La befana arriva in vespa a San Quirico, domenica 5 gennaio per la quinta edizione di Befana in vespa, a cura del Vespa Club San Quirico d’Orcia. Dalle 15 in piazza della Libertà, pomeriggio in allegria e tante caramelle per i bambini. Palazzo delle Fiabe, fino al 6 gennaio 2020: Palazzo Chigi si trasforma in un luogo magico, dove vivere straordinarie esperienze. Le stanze del Palazzo accoglieranno i grandi e piccini con giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori di creatività e personaggi fantastici. Ogni giorno dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 una diversa sorpresa con due o tre animazioni e laboratori diversi oltre alla possibilità di vivere le stanze magiche.

Il programma il 31 dicembre mattina paper art pomeriggio tombola, 1 gennaio mattina letture di principesse e cavalieri pomeriggio sculture di palloncini; il copricapo indiano, 2 gennaio mattina pupazzo di neve luminoso pomeriggio bacchette magiche; deco torte, 3 gennaio mattina deco forme pomeriggio l’arte dell’intreccio; il cappello di Peter, 4 gennaio mattina truccabimbi pomeriggio impastiamo la terracotta; la scopa della befana, 5 gennaio mattina spettacolo di magia pomeriggio tombola; 6 gennaio mattina la calza della befana pomeriggio arriva la befana.